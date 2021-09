Handel tussen Marokko en Israël toegenomen na normaliseren betrekkingen

De handel tussen Marokko en Israël is in de eerste zeven maanden van 2021 opgelopen naar € 17,6 miljoen.

Dat meldt de Israëlische tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De toename betekent een stijging van ruim 49 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In de statistieken zijn exclusief de diensten en toerismesector.

Marokko sloot in december 2020 banden met Israël en beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken. Daardoor worden ook directe vluchten tussen Marokko en Israël hervat, na 17 jaar stilstand.



Een recente voorspelling van het Export Institute verwacht dat de export van Israël naar Marokko jaarlijks $ 250 miljoen zou kunnen bedragen, aanzienlijk hoger dan het huidige volume van $ 10 miljoen.

De samenwerking tussen bedrijven, de zorg en landbouw kunnen bijdragen aan een grotere handel-potentieel tussen de twee landen.



Behalve Marokko is ook de handel tussen Israël en andere Arabische landen aanzienlijk verbeterd. De handel tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Israël steeg in de eerste zes maanden van het lopende jaar naar een hoogte van $ 613,9 miljoen, aanzienlijk meer dan de $ 50,8 miljoen in dezelfde periode in 2020.

Ook de handel tussen Jordanië en Israël nam toe, van $ 136,2 miljoen naar $ 224,2 miljoen.

