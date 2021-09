Marokko: nieuw schooljaar met een maand verlengd

Het nieuwe schooljaar in Marokko wordt met een maand verlengd en zal uiterlijk juli 2022 eindigen.

Dat meldt het Ministerie van Onderwijs dinsdagavond. De maatregel geldt voor alle onderwijs- en universitaire instellingen, particuliere en openbare scholen, buitenlandse scholen en instellingen voor beroepsopleiding.

Het onderwijsministerie besloot eerder deze week om de start van het schooljaar met een maand uit te stellen, van 10 september naar vrijdag 1 oktober, om "veilige omstandigheden te garanderen".

Het uitstel gebeurt terwijl de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus is uitgebreid naar jongeren van tussen de 12-17 jaar. De jongerencampagne is bedoeld om de groepsimmuniteit in het onderwijs te versnellen.



De coronacommissie die verantwoordelijk is voor de nationale vaccinatiecampagne keurde onlangs het gebruik van vaccins van Sinopharm en Pfizer goed voor gebruik tijdens de jongerencampagne die plaats vindt onder het motto: "Vaccineer mijn kinderen, bescherm ze en laat ze hun opleiding in veilige omstandigheden voortzetten."

In Marokko overleden in augustus acht kinderen als gevolg van een coronabesmetting, 117 anderen verkeren in kritieke toestand.

