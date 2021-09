Verkiezingen: Marokkanen vandaag naar de stembus

Vanochtend om 8 uur gingen in het gehele land de stembureaus open.

Zo'n 19 miljoen geregistreerde kiezers kunnen vandaag hun stem uitbrengen op leden die de komende vijf jaar deel uit mogen maken van het Huis van Afgevaardigden (Kamerleden) en de Gemeenteraad.

Rond het middaguur had ruim 12 procent van de kiezers een stem uitgebracht. In 2016 was de participatiegraad tegen het middaguur met 10 procent een stuk lager. In dat jaar stemde uiteindelijk 42,29 procent van de kiesgerechtigden.

De stembureaus zijn geopend tot 19.00 uur.

