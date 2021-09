Spanningen in Israëlische gevangenissen na strafmaatregelen tegen Palestijnse gevangenen

De spanningen in de meeste Israëlische gevangenissen lopen op als gevolg van strafmaatregelen die de Israëlische autoriteiten hebben aangekondigd tegen Palestijnse gevangenen.

Dat meldt de woordvoerder van een Palestijnse NGO voor gevangenen woensdag.

De strafmaatregelen van Israël werden aangekondigd als reactie op de recente ontsnapping van zes Palestijnen uit de zwaarbewaakte Gilboa-gevangenis, in het noorden van Israël.

In een verklaring zei de Palestijnse Gevangenenvereniging (PPS) dat Palestijnse gedetineerden in de Negev- en Rimon-gevangenissen, in het zuiden van Israël, hun gevangeniscellen in brand steken als protest tegen het misbruik en de bedreigingen vanuit de Israëlische gevangenisautoriteiten.



In de afgelopen dagen hebben Israëlische speciale troepen meerdere gevangenissen bestormd en gedetineerden aangevallen. Sommigen werden overgeplaatst naar andere gevangenissen.

Het Israëlische Openbaar Ministerie (OM) voert aan dat de spanningen zijn opgelopen nadat enkele gedetineerden van de verzetsgroep Islamitische Jihad gevangenispersoneel bejegende. Israël vermoedt dat het gros van de zes ontsnapte gevangenen banden onderhoudt met de verzetsgroep.



Verzetsgroep Hamas pwaarschuwde Israël eerder al voor de "voortdurende aanvallen op de Palestijnse gevangenen". In een verklaring riep Hamas-leider Mousa Dudin het Palestijnse volk "overal" op om zich te verzetten tegen de Israëlische bezetting.

"De Israëlische aanvallen op Palestijnse gedetineerden en hun families zullen ons er niet van weerhouden het verzet voort te zetten", beweerde hij. De Israëlische gevangenisdienst heeft nog geen commentaar gegeven op deze ontwikkeling.

Ondertussen zet het Israëlische bezettingsleger de klopjacht voort in een poging om de zes ontsnapte Palestijnen op te sporen.

