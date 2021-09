Miljardair Richard Branson gaat investeren in toerismesector Dakhla

De Britse multimiljardair Richard Branson ziet brood in de Zuid-Marokkaanse kustbestemming en gaat geld stoppen in de lokale reissector.

Branson, oprichter van de Virgin Group, bezocht het Zuid-Marokkaanse Dakhla na een reis in Marrakech.

De tech-ondernemer had gedurende zijn bezoek aan Dakhla tijd doorgebracht met kitesurfen langs de Marokkaanse kust en gaf aan van plan te zijn om te investeren in de reis- en vrijetijdsactiviteiten in de regio.

De Britse zakenman, een fervent kitesurfer, houdt zich regelmatig bezig met met recreatieve activiteiten en doet dat vaak in gezelschap van opmerkelijke prominenten, zoals de voormalige Amerikaanse president Barack Obama.



Dakhla, oftewel 'de parel van het zuiden', groeit uit tot een volwaardige strandbestemming voor zowel binnenlandse als internationale toeristen. Het nationale toerismebureau in Marokko (ONMT) heeft Dakhla uitgeroepen tot de droombestemming van 2021.

Dakhla sleepte dit jaar de toerismeprijs binnen en ook het Ministerie van Toerisme gaat de komende jaren alles in het werk stellen om Dakhla op het internationale toneel te positioneren als eersteklas bestemming aan zee.

