Spanningen Marokko en Algerije zorgelijk voor gasvoorziening Spanje

Spanje maakt zich zorgen over de toelevering van aardgas uit Algerije nu de spanningen tussen Marokko en Algerije oplopen.

De gaspijpleiding Europe-Maghreb Pipeline Limited (EMPL) verbindt Algerije met het Spaanse vasteland en loopt via Marokko.

Meer dan 30 procent van het in Spanje verbruikte aardgas komt uit Algerije en wordt via Marokko vervoerd. De pijpleiding zorgt ook voor de bevoorrading van Portugal.

Met het recente besluit van de Algerijnse regering om de banden met Marokko te verbreken, hebben Spaanse functionarissen en de pers herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit over de gevolgen van de verslechterde Algerijns-Marokkaanse betrekkingen voor de continuïteit van het EMPL-project.



Volgens Algerijnse bronnen die worden aangehaald in het laatste rapport van persbureau EFE zou Algerije er voor kunnen kiezen het contract van de pijpleiding niet te verlengen vanwege diplomatieke spanningen met Marokko.

Het contract van de tripartiete gaspijpleiding loopt in oktober af en de heersende stemming in Algiers was om alle betrekkingen met buurland Marokko af te wijzen. Het besluit kan vergaande gevolgen hebben voor Spanje.



De alarmerende berichten van de Spaanse pers over de twijfelachtige vooruitzichten voor het EMPL-project komen slechts enkele dagen nadat de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Jose Manuel Albares had aangegeven dat de spanningen tussen Rabat en Algiers niet van invloed zullen zijn op de toekomst van de pijpleiding.

De Spaanse bewindsman deed de uitspraken na besprekingen met "Marokkaanse en Algerijnse vrienden". De twee Noord-Afrikaanse landen zouden zich blijven inzetten voor het pijpleidingproject. Ook zou het contract niet worden beëindigd, ondanks de politieke meningsverschillen.



Marokko-Algerije

Eind juli kondigde de Algerijnse buitenlandminister Ramtane Lamamra aan dat zijn regering de diplomatieke betrekkingen met Marokko stop zet. Lamamra beweerde in een televisieverklaring dat Marokko steun zou hebben verleend aan de Beweging voor het Zelfbeschikkingsrecht van Kabylië (MAK).

De organisatie pleit voor onafhankelijkheid van het Kabylië - een Berber-etnische groep in het noorden van Algerije- en werd onlangs door Algerije aangemerkt als terroristische organisatie.



Algerije beschuldigt de separatisten er van de recente bosbranden te hebben aangewakkerd, Marokkaanse inlichtingendiensten zouden de separatisten daarbij hebben geholpen.

Rabat ontkent en verwijt Algiers er van de ongefundeerde aantijgingen te hebben gemaakt als afleiding voor de binnenlandse crisis waar Algerije al geruime tijd mee kampt.

Voorafgaand aan het besluit van Algerije om de banden met Marokko te verbreken, hadden Marokkaanse autoriteiten de bereidheid uitgesproken om te onderhandelen over de verlenging van het EMPL-project.

