Amerikaanse ambassade schenkt voertuigen en uitrusting aan DGSN

De regering van de Verenigde Staten (VS) heeft vandaag een donatie gedaan aan de nationale veiligheidsdienst DGSN.

De donatie omvat voertuigen en forensische laboratoriumtestapparatuur om onderzoeken naar drugshandel te vergemakkelijken.

De donatie is het resultaat van een gezamenlijke samenwerking tussen verschillende Amerikaanse diensten, waaronder de Amerikaanse antidrugseenheid (DEA) en het Amerikaanse militaire commando in Afrika (AFRICOM), meldt de Amerikaanse ambassade in Rabat in een persbericht.

De zaakgelastigde van de VS, David Greene, bezocht het Royal Institute of Police (IRP) in Kénitra om het partnerschap tussen de twee landen te onderstrepen.



Tijdens zijn toespraak prees Green DGSN-voorman Abdellatif Hammouchi. De inlichtingendienst is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste wetshandhavingsinstanties in de MENA-regio.

Ook de directeur van het IRP werd bedankt, evenals de directeur Openbare Veiligheid, de directeur van de Gerechtelijke Politie, evenals alle mannen en vrouwen van DGSN, "voor hun bescherming van de veiligheid van het koninkrijk en de Marokkaanse en Amerikaanse burgers".

© MAROKKO.NL 2021