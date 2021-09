Vijfhonderd mensen geëvacueerd wegens bosbrand in Málaga

Vijfhonderd mensen zijn in het zuiden van Spanje geëvacueerd wegens een bosbrand bij de toeristische plaats Estepona.

Het vuur brak woensdagavond rond 21. 30 uur uit. Estepona ligt in de buurt van Malaga en is vooral populair bij Britse vakantiegangers.

Ongeveer 250 brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te blussen, maar de omstandigheden maken hun werk niet makkelijk. Het gebied kent veel steile hellingen en er waait een sterke wind.

Inwoners van drie gemeenten zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk hoeveel gemeenten er mogelijk nog gevaar lopen. Meerdere wegen zijn afgesloten.



Sinds het einde van augustus is er bijna 75.000 hectare in vlammen opgegaan in Spanje. Dit is meer dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar, maar nog niet zo erg als de 190.000 hectare die door natuurbranden in de as werd gelegd in 2012.

Meerdere Zuid-Europese landen kampten deze zomer met flinke natuurbranden. In Griekenland ging er in augustus meer dan 100.000 hectare in vlammen op.

