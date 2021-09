Abdeslam onderbreekt proces om medeverdachten te verdedigen

De hoofdverdachte in het megaproces rond de aanslagen in Parijs van 2015 heeft het opgenomen voor drie medeverdachten.

Salah Abdeslam verklaarde dat het trio hem weliswaar heeft geholpen, maar niet op de hoogte was van de plannen om een bloedbad aan te richten.

"Ze zitten in de gevangenis, maar ze hebben niets gedaan", zei Abdeslam over zijn medeverdachten. Toen werd besproken welke vertegenwoordigers van slachtoffers aan het woord mochten komen, vroeg Abdeslam of "de slachtoffers van Syrië en Irak" ook mochten spreken.

Daarna beschuldigde hij de rechtbank van vooringenomenheid.



De voorzitter van het hof besloot vervolgens om de microfoon van de verdachte uit te zetten en de zitting te schorsen. "U heeft vijf jaar de tijd gehad om te reageren, wat u niet heeft gedaan", antwoordde de voorzitter. "Ik begrijp dat u dat nu wel wilt doen, maar daar is het nu niet de tijd voor."



Daesh-soldaat

Abdeslam was woensdag aanwezig bij het begin van het proces, waar hij zich provocerend opstelde. Hij verklaarde een "soldaat van Daesh" te zijn toen hem naar zijn beroep werd gevraagd. Hij klaagde later dat verdachten "als honden" zijn behandeld.

De 31-jarige Abdeslam behoorde tot een groep aanslagplegers die in november 2015 130 mensen heeft omgebracht in Parijs. Hij gooide naderhand zijn zelfmoordvest weg en kon naar België vluchten. Daar arresteerde de politie hem in 2016.

De rechtszaak duurt naar verwachting 9 maanden. Eind mei wordt de uitspraak verwacht. Met een dossier van bijna een miljoen pagina's, 330 advocaten en 300 slachtoffers die worden gehoord is de zaak de grootste in de moderne Franse geschiedenis.

