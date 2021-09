Verkiezingen Marokko: alle stemmen geteld, RNI grote winnaar

De definitieve resultaten van de verkiezingen zijn binnen: 102 zetels voor de liberalen na monsterzege van de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI).

Op de tweede plaats staat de Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM) met 87 zetels, gevolgd door de centrumrechtse islamitische Istiqlal Partij die eindigt met 81 zetels.

Regeringspartij Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) van premier Saad Eddine El Othmani is door de kiezer flink afgestraft en moet het doen met slechts 13 zetels, aanzienlijk minder dan de 125 zetels die de partij aan de verkiezingen in 2016 overhield.

De PJD hield al rekening met een nederlaag vanwege nieuwe regels waardoor de zetels anders worden verdeeld. Als het nieuwe systeem tijdens de vorige verkiezingen was toegepast had de partij ongeveer 80 zetels ontvangen, in plaats van 125.



Hoge opkomst

Woensdag werden er in Marokko lokale, regionale en landelijke verkiezingen gehouden. Uit de resultaten blijkt dat de opkomst bij de verkiezingen met 50,18 procent historisch hoog was (8,78 miljoen), dat is meer dan in 2016 toen 43 procent (8,3 miljoen) van de kiesgerechtigden kwam stemmen.

Vooral in de zuidelijke provincies was de opkomst hoog. In de regio Beni Mellal-Khenifra was de participatiegraad met 56,6 procent het hoogst. In de provincie Azilal was de opkomst met 71,07 procent het hoogst in het land. Ook stemden er relatief meer vrouwen en jongeren dan in de vorige verkiezingen vijf jaar geleden.



De hogere participatiegraad moet echter wel in perspectief worden geplaatst. Het aantal stemgerechtigden is met 2 miljoen gegroeid, een toename van 12,9 procent, toch is het aantal uitgebrachte stemmen 'slechts' 5,7 procent hoger dan bij de vorige verkiezingen.

De definitieve zetelverdeling is als volgt: RNI (102), PAM (87), Istiqlal (81), USFP (34), MP (28), PPS (22), UC (18), PJD (13), MDS (5), FFD (3), FGD (1) en PSU (1).

© MAROKKO.NL 2021