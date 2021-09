België breidt mogelijk gebruik van coronapas uit tot horeca

Wie na 1 oktober in de Belgische hoofdstad Brussel uit eten wil, gaan dansen in de discotheek of naar de fitness, moet heel waarschijnlijk een Covid Safe Ticket overleggen.

Alleen met een bewijs van volledige inenting tegen Covid-19, herstel van corona of een negatieve PCR-test van minder dan 48 uur mag de houder binnen maar hoeft dan geen mondkapje te dragen en anderhalve meter afstand te houden.

Het gebruik van een coronapas in de horeca en discotheken in Brussel wordt al voorbereid, zegt de Brusselse minister Alain Maron (Gezondheid). De Brusselse regering wilde de wettelijke toepassingsmogelijkheden van een coronapas graag uitbreiden omdat de vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk lager is dan in vooral Vlaanderen en ook de meeste plekken in Wallonië.

Daarmee moesten de andere (van de zes) Belgische regeringen instemmen. Dat is donderdag gebeurd. De deelstaten kunnen zelf beslissen of en waar ze de maatregel voor inzetten. De Vlaamse regering heeft al gezegd niets te voelen voor uitbreiding naar de horeca.



Belgen kunnen al met een Covid-veilig-bewijs, zoals het digitale Europese coronacertificaat, toegang krijgen tot massa-evenementen binnen en buiten zonder mondkapje en afstand bewaren. In Frankrijk wordt het systeem op grote schaal gebruikt in bijvoorbeeld restaurants, hotels, op campings en in drukke winkelcentra. De maatregel heeft daar geleid tot een enorme toename van vaccinaties. Volgens minister Maron wordt de maatregel niet ingevoerd in het openbaar vervoer, in voedingswinkels of supermarkten in Brussel.

De wetstekst moet nog naar de Raad van State en langs de verschillende parlementen.

