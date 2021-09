Landbouwexport: Marokko lanceert grote marketingcampagne in VK

marokko 10 sep 18:15

Marokko Foodex, een organisatie die verantwoordelijk is voor het promoten van de voedselexportsector, is gestart met een campagne in het Verenigd Koninkrijk (VK).

De campagne is bedoeld om Britse consumenten aan te moedigen producten met het 'Made in Morocco' label te ontdekken. De grootschalige multikanaalscampagne benadrukt de kwaliteit en diversiteit van de Marokkaanse voedings- en drankensector, evenals de duurzame landbouwpraktijken, concurrerende prijzen en de betrouwbaarheid van de logistiek die nodig is voor het vervoer van goederen tussen de twee landen. In de campagne komen verschillende Marokkaanse producten aan bod, waaronder zeevruchten, verse groenten en fruit, olijf- en arganolie, geneeskrachtige en aromatische planten, evenals producten zoals saffraan, kappertjes, enz.

De campagne valt samen met de aanstaande lancering van de zeeverbinding tussen de havens van Tanger-Med en het Britse Poole. De verbinding gaat in oktober van start en zal de reistijd met het VK met de helft verminderen tot minder dan 3 dagen, transport over land duurt momenteel 6 dagen. "Eten is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis en identiteit van Marokko en we zijn gepassioneerd door producten van hoge kwaliteit, authentieke gerechten en de duurzaamheid van ons aanbod aan eten en drinken.", zegt El Mehdi El Alami, directeur exportbevordering en -ontwikkeling bij Morocco Foodex.

Na het verlaten van de Europese Unie afgelopen januari, is het VK een directe partner van Marokko geworden, met alle voordelen die dit voor beide partijen met zich meebrengt op het gebied van handel, transport en transparantie. Bovendien is sinds de inwerkingtreding van de Brexit de Marokkaanse export van voedingsproducten naar het VK flink toegenomen.