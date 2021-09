Kickbokser Ben Saddik keert na 3 jaar terug in de ring met partij tegen Adegbuyi

Jamal Ben Saddik keert volgende maand na een afwezigheid van drie jaar terug in de GLORY-ring.

De Marokkaans-Belgische zwaargewicht neemt het op 23 oktober in het Arnhemse GelreDome op tegen Benjamin Adegbuyi, de kickbokser die in december vorig jaar Badr Hari versloeg.

Het affiche tussen Ben Saddik en Adegbuyi is opgenomen in het voorprogramma van het duel tussen Rico Verhoeven en Alistair Overeem. Zij strijden in het hoofdgevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht van GLORY.

Ben Saddik kwam in december 2018 voor het laatst in actie. Door de coronacrisis, een zware rugblessure en zijn vermeende betrokkenheid bij de verkoop van cryptotelefoons stond hij lange tijd buitenspel. Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond, maar de dertigjarige Antwerpenaar is na diverse medische behandelingen hersteld van zijn blessure en kan terugkeren in de ring.

Ben Saddik versloeg Adegbuyi met gebroken hand

Adegbuyi was ook Ben Saddiks laatste tegenstander in december 2018. Hij versloeg de Roemeen op indrukwekkende wijze in de finale van een achtmanstoernooi in Rotterdam. Terwijl zijn rechterhand gebroken was, sloeg Ben Saddik zijn opponent met zijn mindere linkerhand knock-out.

Na tien jaar bij Nick Hemmers in Breda stapte hij over naar Mike Passenier, de voormalige trainer van Hari. Samen met Passenier werkt Ben Saddik aan zijn jongensdroom: de wereldtitel in het zwaargewicht.



© MAROKKO.NL 2021