Voormalige VS-ambassadeur Fischer juicht 'meest succesvolle' verkiezingen van Marokko toe

Voormalige Amerikaanse ambassadeur Fischer feliciteert Marokko met "meest succesvolle" verkiezingen ooit.

Fischer prees de verkiezingen in Marokko voor het bereiken van een recordopkomst en sprak lovende woorden over het leiderschap van koning Mohammed VI.

"Felicitaties aan Zijne Koninklijke Hoogheid, koning Mohammed VI, voor zijn wijsheid, zijn begeleiding en zijn passie voor het democratische proces van algemene verkiezingen", schreef Fischer in een brief die in een tweet werd geplaatst. Fischer deelde ook een foto van hem met koning Mohammed VI.

Fischer ontving veel waardering in Marokko na zijn bezoek aan Dakhla in 2020. Hij beschreef de stad als "een verbluffend mooie en uiterst belangrijke regio van Marokko."

Verkiezingen

Woensdag werden er in Marokko lokale, regionale en landelijke verkiezingen gehouden. Uit de resultaten blijkt dat de opkomst bij de verkiezingen met 50,18 procent historisch hoog was (8,78 miljoen), dat is meer dan in 2016 toen 43 procent (8,3 miljoen) van de kiesgerechtigden kwam stemmen.



Vooral in de zuidelijke provincies was de opkomst hoog. In de regio Beni Mellal-Khenifra was de participatiegraad met 56,6 procent het hoogst. In de provincie Azilal was de opkomst met 71,07 procent het hoogst in het land. Ook stemden er relatief meer vrouwen en jongeren dan in de vorige verkiezingen vijf jaar geleden.

De liberalen van de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI) wonnen de verkiezingen en komen uit op 102 zetels. De regerende Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) werd door de kiezer afgestraft en gaat van 125 naar 13 zetels.

De definitieve zetelverdeling is als volgt: RNI (102), PAM (87), Istiqlal (81), USFP (34), MP (28), PPS (22), UC (18), PJD (13), MDS (5), FFD (3), FGD (1) en PSU (1).

