België: thuisquarantaine voor ongevaccineerde reizigers uit Marokko

België heeft de inreisvoorwaarden voor ongevaccineerde reizigers uit risicolanden aangescherpt.

De maatregel komt door de toename in het aantal ziekenhuisopnames in België en gaat 17 september in.

Ongevaccineerde reizigers uit niet-EU landen met 'code rood' (waaronder Marokko) moeten bij aankomst in België voor tien dagen in quarantaine. Op de eerste en zevende dag dien je je te laten testen. De quarantaineperiode kan worden ingekort als de tweede test op de zevende dag negatief blijkt.

Ook gevaccineerde reizigers uit Marokko moeten bij aankomst in België in quarantaine en een test laten uitvoeren op de eerste of tweede dag. De isolatieperiode kan echter direct worden beëindigd als het resultaat van de coronatest negatief is.



Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen test te doen maar worden in quarantaine geplaatst als de ouders worden getest, in afwachting van de testresultaten.

Als vanouds zijn alle reizigers in België verplicht om een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in te vullen.

