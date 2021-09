Algerije bestelt zes oorlogsfregatten uit China

De wapenwedloop tussen Marokko en Algerije duurt voort.

De Algerijnse marine heeft zes Type 56-korvetten besteld uit China, de oorlogsschepen zijn sinds 2013 in gebruik. Algerije bestelde in 2020 al eens één uitvoering van hetzelfde type.

Het type 56 korvet is bedoeld voor patrouille-, escort- en maritieme beschermingsmissies. Het 90 meter lange gevaarte wordt aangedreven door twee dieselmotoren.

De eerste twee oorlogsschepen zijn momenteel aangemeerd in Shanghai. Ze zullen zich vanaf begin 2022 geleidelijk aansluiten bij de Algerijnse vloot tot de voltooiing van de bestelling in 2023.



Marokko

Ook Marokko heeft niet stilgezeten en heeft het afgelopen jaar aanstalten gemaakt om haar militaire vloot uit te breiden. In juli kondigde het Italiaanse tijdschrift Rivista Italiana Difesa aan dat Marokko in gesprek is met de Italiaanse industriële scheepsbouwgroep Fincantieri voor de aankoop van twee onderzeefregatten (FREMM).

In januari gaf Marokko ook het Spaanse bedrijf Navantia de opdracht om een ​​patrouilleboot te bouwen.

© MAROKKO.NL 2021