Koning Mohammed VI benoemt Akhannouch tot regeringsleider

Koning Mohammed VI heeft Aziz Akhannouch, voorman van de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI), benoemd tot premier.

De koning ontving Akhannouch vandaag in het Koninklijk Paleis in Fez en gaf de nieuwe premier de opdracht een regering te vormen.

Woensdag 8 september werden er in Marokko lokale, regionale en landelijke verkiezingen gehouden. RNI kwam als winnaar uit de bus en sleepte 102 zetels binnen. De partij wordt geleid door de rijke zakenman Aziz Akhannouch, die naar verluidt nauwe banden heeft met het Marokkaanse koningshuis.

RNI-oprichter Ahmed Osman was getrouwd met de zus van wijlen koning Hassan II. Op sociale media worden de eerste opmerkingen over deze alliantie al zichtbaar: "Een regering met alleen vrienden van de koning, die alles doen in opdracht van de koning" en "Akhenouch is de nieuwe Trump. Ik vraag me af hoe een miljardair een land gaat besturen."



Op de tweede plaats staat de Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM) met 87 zetels, gevolgd door de centrumrechtse islamitische Istiqlal Partij die eindigt met 81 zetels.

Uit de resultaten blijkt dat de opkomst bij de verkiezingen met 50,18 procent historisch hoog was (8,78 miljoen), een absoluut record. In 2016 stemde 43 procent (8,3 miljoen) van de kiesgerechtigden.



Duizenden lokale en internationale waarnemers namen deel aan de verkiezingen om ervoor te zorgen dat de nationale peiling volgens internationale normen werd uitgevoerd.

Nieuwe kieswet

Regeringspartij Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) van premier Saad Eddine El Othmani is door de kiezer flink afgestraft en moet het doen met slechts 13 zetels, aanzienlijk minder dan de 125 zetels die de partij aan de verkiezingen in 2016 overhield.



El Othmani heeft niet lang na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag zijn functie als secretaris-generaal bij de PJD neergelegd. Het ontslag komt nadat de voormalige secretaris-generaal, Abdelilah Benkirane, El Othmani had opgeroepen af ​​te treden na de "pijnlijke" verkiezingsnederlaag.

De neergang van de PJD zette in toen in maart de kieswet werd aangepast. Bijna alle partijen in het parlement, behalve de PJD, stemden voor de wet, die bepaalt dat de uitslag nu niet alleen bepaald door het aantal stemmen, dat op de partij is uitgebracht, maar ook door het aantal geregistreerde kiezers. Dit nieuwe omstreden systeem was zeer nadelig voor de PJD.



Als het nieuwe systeem tijdens de vorige verkiezingen was toegepast had de partij ongeveer 80 - in plaats van 125 - zetels ontvangen. Ook werd het de PJD verboden om campagne te voeren in moskeeën, een cruciale plek voor de conservatief- islamitische partij om contact te onderhouden met de slinkende achterban. Deze pogingen om het aantal zetels te reduceren, lijken nu te zijn geslaagd.

De teleurstelling bij de achterban werd de afgelopen tijd vergroot door impopulaire besluiten die de regering -in opdracht van het koninklijk huis- moest nemen, denk daarbij aan de verzoening met Israël en de legalisering van mediwiet. De achterban van PJD bewoog stilletjes naar de RNI en PAM.



De zegevierende RNI is een onafhankelijke partij zonder duidelijke politieke overtuiging, maar werd lange tijd gezien als een partij van het establishment door de banden met het paleis. PAM kon altijd al rekenen op de steun van veel kiezers, vooral in het noorden van Marokko. Bij de vorige verkiezingen was het de tweede partij in het parlement.

De definitieve zetelverdeling is als volgt: RNI (102), PAM (87), Istiqlal (81), USFP (34), MP (28), PPS (22), UC (18), PJD (13), MDS (5), FFD (3), FGD (1) en PSU (1).

