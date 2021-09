Israël: vier van de zes ontsnapte Palestijnse gevangenen opnieuw opgepkt

In het noorden van Israël heeft de politie vier Palestijnen gearresteerd.

Ze maakten deel uit van een groep van zes die vorige week uit een streng bewaakte gevangenis waren ontsnapt door een tunnel te graven. De twee overige gevangenen zijn nog voortvluchtig.

De zes Palestijnen waren vorige week maandag ontsnapt uit de doorgaans streng bewaakte gevangenis van Gilboa in het noorden van Israël. Ze hadden vanuit hun cel een tunnel gegraven tot voorbij de buitenmuur van de gevangenis.

Israël heeft sindsdien een grootschalige klopjacht gehouden in het noorden van Israël en op de Westelijke Jordaanoever.



Twee voortvluchtigen konden worden opgepakt in Umm al-Ghanam, een dorp in Noord-Israël waar vooral mensen van Arabische afkomst wonen. Onder hen is Zakaria Zubeydi, een van de leiders van de tweede Palestijnse Intifadah begin jaren 2000.

In de loop van de dag konden nog eens twee andere gevangenen worden opgepakt in Nazareth, waar vooral ook Israëlische Arabieren wonen.



Zubeydi is lid van de seculiere Fatah-beweging van de Palestijnse president Mahmoud Abbas, maar de anderen behoren tot de verzetsgroep Islamitische Jihad die vooral in de Gazastrook actief is. Vier van hen zaten een levenslange celstraf uit wegens hun betrokkenheid bij het verzet tegen de Israëlische bezetting.

De zes ontsnapten waren meteen uitgegroeid tot helden voor veel Palestijnen.

