Engeland zet invoering vaccinatiebewijs toch niet door

De Britse regering zet de invoering van een coronavaccinatiebewijs in Engeland toch niet door.

Dat bewijs zou vanaf eind deze maand nodig zijn bij bezoeken aan nachtclubs en andere drukke plekken, maar gezondheidsminister Sajid Javid zegt nu dat het plan is geschrapt.

"We hebben er nu goed naar gekeken en hoewel we het als een mogelijke optie achter de hand zouden moeten houden, ben ik blij te kunnen zeggen dat we er niet mee doorgaan", aldus Javid tegen de BBC over het bekritiseerde plan. Ook zei hij "zo snel mogelijk" te willen stoppen met de verplichte coronatesten voor en na een buitenlandse reis.

Zijn collega Nadhim Zahawi, de minister van Vaccinatie, zei nog geen week geleden dat de vaccinatiepaspoorten eind september een feit zouden zijn. Tegen die tijd zouden alle volwassenen de kans hebben gehad om volledig te worden gevaccineerd. Van de Britten vanaf zestien jaar heeft momenteel meer dan 80 procent al hun inentingen gehad.



Boostershot

De aankondiging van Javid komt enkele dagen voor een persconferentie van premier Boris Johnson. Hij zal dinsdag bekendmaken hoe er in de herfst en winter zal worden omgegaan met het coronavirus. Vermoedelijk worden er dan ook uitspraken gedaan over de zogeheten boostershot, een extra coronaprik voor volledig gevaccineerden.

Het besluit van de regering in Londen geldt alleen voor Engeland. In Schotland worden de plannen voor vaccinatiepaspoorten wel doorgezet. Daar stemde de regering donderdag in met het plan om deze bewijzen te verplichten voor bezoekers van onder meer nachtclubs en muziekfestivals. De maatregel geldt vanaf 1 oktober.

