Mali: Twee Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs doodgeschoten (video)

Twee Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs zijn zaterdag doodgeschoten in Mali door een groep gewapende mannen.

Een derde raakte gewond en een vierde bleef ongedeerd.

De vier chauffeurs waren met hun volgeladen vrachtwagens op weg naar de hoofdstad Bamako. Een groep gemaskerde mannen verborgen achter bomen langs de weg onderschepte de stoet en schoot op de chauffeurs. De gewapende mannen zijn gevlucht en hebben geen spullen meegenomen.

Volgens de lokale pers vond de tragedie plaats in Didène, zo'n 300 kilometer verwijderd van de Malinese hoofdstad. De gewonde vrachtwagenchauffeur is overgebracht naar een plaatselijk ziekenhuis en zijn toestand is stabiel.



In Marokko is geschokt gereageerd op het nieuws. De regering wordt opgeroepen een onderzoek in te stellen naar de aanslag op de chauffeurs.

In een verklaring veroordeelde de Marokkaanse vereniging voor beroepschauffeur de aanslag en bekritiseerde de Malinese regering er van te weinig te doen om de veiligheid van chauffeurs te garanderen op kwetsbare plekken in het land.



Gebrek aan veiligheid in de Sahel-regio is al langer een punt van zorg voor Marokko en andere regionale partners die een einde willen maken aan dreigingen die voornamelijk aan terreurgroepen als Daesh en Al-Qaida worden toegeschreven.

De Sahel, een 5.400 kilometer lange gordel die de overgangszone tussen de Sahara en de Soedanese savanne overspant, omvat delen van Mauritanië, Algerije, Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Soedan, Zuid-Soedan, Eritrea en Ethiopië.



Marokkaanse veiligheidsdiensten roepen al langer op tot een sterke regionale coalitie om de veiligheidsdreigingen in de Sahel het hoofd te bieden. Het ontbreken van een effectieve regionale samenwerking zou het klimaat van onzekerheid en onveiligheid in de hand werken.

De route wordt veelal gebruikt door chauffeurs uit Marokko en andere landen die goederen heen en weer vervoeren .

