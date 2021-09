Merkel roept Duitsers op zich te laten vaccineren

De Duitse bondskanselier Angela Merkel roept alle Duitsers op zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

In Duitsland start maandag een actieweek om het aantal inentingen te laten stijgen.

"Het was nooit makkelijker om je te laten vaccineren", aldus Merkel. "En het kon nooit zo snel als nu." Er komen vaccinatiecentra in brandweerkazernes, aan de rand van sportvelden, in gebedshuizen en in trams.

Mensen kunnen zich zonder afspraak gratis laten inenten tegen het coronavirus.



"Bescherm jezelf en anderen. Laat je inenten", zei de bondskanselier. De meeste mensen die in Duitsland ziek worden van het virus zijn niet ingeënt.In

Duitsland zijn 50 miljoen van de 80 miljoen inwoners volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt de laatste weken weer, daarom hoopt Merkel dat meer mensen zich laten inenten.

© ANP 2021