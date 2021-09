Marokko meldt 1953 besmettingen en 58 coronadoden

Het Ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 58 coronadoden.

In de laatste 24 uur werden 1./953 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Tot dusver zijn in totaal 904.647 besmettingen vastgesteld en zijn 13.546 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in de regio Rabat-Salé-Kenitra (637), gevolgd door Casablanca-Settat (535) en Tanger-Tetouan-Al Hoceima (219).

In Casablanca-Settat werden de meeste doden geregistreerd (16), gevolgd door Rabat-Salé-Kenitra (13) en l'Oriental (6).



Het laatste etmaal zijn 4.258 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 857.655.. Het herstelpercentage in Marokko is 94,5%.

Tot dusver hebben 19.956.669 mensen de eerste coronaprik gehad en zijn 16.451.238 mensen volledig gevaccineerd.

