EasyJet breidt winteraanbod uit naar oranje regio's, waaronder Marokko

De uitbreiding van het aantal routes is onderdeel van het winterschema van het bedrijf.

Prijsvechter easyJet vliegt vanaf eind oktober en begin november meermaals per week van Schiphol naar Marrakech en het Egyptische Sharm El-Sheikh.

Naast extra dienstverlening voor zonaanbidders zet easyJet ook in op meer vluchten naar Innsbrück met het oog op de wintersportvakanties. Ook gaan er meer vluchten naar de Canarische eilanden.

Voor de Afrikaanse bestemmingen geldt nu nog een oranje-reisadvies waarmee aangeraden wordt alleen af te reizen als het strikt noodzakelijk is. Mogelijk dat het reisadvies in de loop van dit jaar wijzigt als de vaccinatiegraad stijgt en er steeds meer beperkingen worden afgebouwd.



Naar Marrakech wordt vier keer per week gevlogen vanaf 31 oktober. Sharm El-Sheikh wordt per 2 november twee keer per week aangedaan.

EasyJet vliegt in de herfstvakantie ook vaker op en neer naar Barcelona en de Griekse eilanden. Reizigers die met easyJet vliegen hebben tot twee uur voor vertrek de mogelijkheid om hun boeking aan te passen zonder extra kosten, benadrukt het bedrijf.

