RIVM: 1777 positieve coronatests, laagste aantal in ruim twee maanden

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 1777 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Voor het eerst sinds 5 juli, ruim twee maanden geleden, zijn er minder dan 2000 nieuwe gevallen in een dag tijd. Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzing voor een verstoring bij het doorgeven van de testuitslagen.

Het is op zich gebruikelijk dat er op maandagen minder meldingen van positieve tests zijn dan later in de week. Dat komt omdat minder mensen zich in het weekend laten testen. De beide voorgaande maandagen waren er ruim 2100 nieuwe gevallen en de twee maandagen daarvoor ongeveer 2300.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 16.433 meldingen van positieve tests, gemiddeld 2348 per dag. Dat is het laagste niveau sinds half augustus. Het is de derde achtereenvolgende dag waarop het gemiddelde daalt. Ten opzichte van de voorgaande zeven dagen daalde het aantal positieve tests met bijna 7 procent. Dat is de grootste afname op weekbasis sinds 17 augustus.



Coronaloze gemeenten

In Amsterdam kwamen 123 besmettingen aan het licht, het laagste aantal voor de hoofdstad sinds 2 augustus. Rotterdam registreerde 100 positieve tests. In Den Haag kregen 88 mensen te horen dat ze het virus onder de leden hebben en in Utrecht waren er 47 positieve tests. Daarna volgt Zaanstad met 39 nieuwe gevallen.

In 84 gemeenten testte geen enkele inwoner positief. Dat is het hoogste aantal sinds 6 juli. Onder de 84 coronaloze gemeenten zijn niet alleen de gebruikelijke namen als Vlieland en Schiermonnikoog, maar ook plaatsen als Assen, Dronten en Middelburg.



Sterfgevallen

De regio Amsterdam-Amstelland heeft naar verhouding de meeste gevallen. In en rond de hoofdstad zijn in de afgelopen zeven dagen 144 op elke 100.000 inwoners positief getest. Daarna volgen Friesland (141 per 100.000), Rotterdam-Rijnmond (140), Flevoland (128) en Haaglanden (127).

Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Het gaat om inwoners van de gemeenten Rotterdam, Nijmegen, Tytsjerksteradiel en Valkenswaard. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen dag zijn overleden, want het kan even duren voor het RIVM bericht krijgt dat iemand aan corona is gestorven.



Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij 1,97 miljoen mensen in Nederland. Van ruim 18.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

De werkelijke aantallen liggen hoger.

