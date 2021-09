Kwetsbare Fransen en Belgen kunnen op voor derde prik

Bejaardenhuizen in heel Frankrijk zijn maandag begonnen met het toedienen van een derde dosis van het coronavaccin aan hun bewoners.

De campagne om de weerstand van kwetsbare mensen tegen het virus een opkikker te geven is officieel begonnen. Ook in België komt het toedienen van een extra prik op gang.

Frankrijk was een van de eerste Europese landen die besloot de zogeheten boosters in te zetten. De eerste Fransen hebben alweer zo lang geleden hun tweede prik gehad, of in het geval van het Janssen-vaccin hun enige, dat de bescherming vermoedelijk is afgenomen.

Ook gevaccineerde Belgen met minder weerstand tegen het coronavirus kunnen op voor een extra prik. De eerste uitnodigingen daarvoor zijn verstuurd. De afgelopen weken dienden artsen hier en daar al een derde dosis toe bij patiënten die toch al langskwamen in hun spreekkamer.



Verzwakt immuunsysteem

België mikt vooralsnog wel op een veel minder ruime groep dan Frankrijk. België legt de nadruk op bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunziekte of kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan en daardoor een verzwakt immuunsysteem hebben. Frankrijk roept ook gezonde bejaarden op.

Over boostervaccins woedt een verhit debat. Niet alleen hun nut wordt nog betwijfeld, maar ze zouden ook ten koste gaan van het inenten van armere delen van de wereld waar het inenten nog maar nauwelijks is begonnen en dus gemakkelijk nieuwe virusvarianten de kop op kunnen steken. België wil de extra prik geen booster noemen maar houdt het erop dat kwetsbare mensen een extra prik nodig hebben voor hun basisvaccinatie.



Het demissionaire kabinet buigt zich later deze week over een derde coronaprik in Nederland. De Europese toezichthouder oordeelde vorige week dat een booster zou moeten worden overwogen voor mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem.

Onderzoekers van het Amsterdam UMC concludeerden afgelopen weekend evenwel dat het coronavaccin patiënten met een auto-immuunziekte vaak wel degelijk goede bescherming biedt.

