Israëlische premier in Egypte voor eerste bezoek in 10 jaar

De Israëlische premier Naftali Bennett is maandag in Egypte voor een gesprek met president Abdel Fattah al-Sisi.

Naast de onderlinge relatie komt ook de Palestijnse kwestie aan de orde tijdens het eerste bezoek van een Israëlisch regeringshoofd aan Egypte in tien jaar.

Al-Sisi nodigde Bennett, die een uiterst rechtse partij leidt, vorige maand uit. De gesprekken in de badplaats Sharm el-Sheikh in de Sinaï moeten een weg vooruit vinden in het lamgeslagen vredesproces tussen Israël en de Palestijnen, aldus het kantoor van de president. De Palestijnse president Mahmoud Abbas was onlangs in Caïro voor gesprekken met al-Sisi.

De vredesgesprekken liggen stil sinds 2014 en er is volgens analisten geen reden om aan te nemen dat ze snel worden hervat. De extreemrechtse Bennett is een fervente Arabierenhater en fel tegen een Palestijnse staat.



Gazastrook

De situatie in de Gazastrook komt zeker aan de orde. Egypte hielp in mei een staakt-het-vuren te bewerkstelligen na elf dagen durende Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook.



Het bestand is fragiel, getuige recente raketbeschietingen van Palestijnse vrijheidsstrijders en luchtaanvallen van de Israëlische bezetters. Egypte zou indirecte onderhandelingen tussen beide partijen over een gevangenenruil aan het voorbereiden zijn.

De grensovergang bij Taba in de Sinaï-woestijn, in de buurt van het Israëlische Eilat, is maandag helemaal opengegaan, de coronamaatregelen zijn daar opgeheven. De Egyptische vliegtuigmaatschappij Egyptair gaat volgens bronnen vanaf volgende maand meerdere keren per week vliegen tussen Cairo en Tel Aviv.

Egypte was in 1979 het eerste Arabische land dat een vredesakkoord met Israël tekende, maar de relatie is altijd onderkoeld gebleven.

© ANP 2021