Gemeente Urk reageert met afschuw op jongeren in nazi-kleding

De gemeente Urk heeft maandag met afschuw gereageerd op de beelden van jongeren die zaterdagavond in nazi-kleding door het dorp liepen.

"Dit gedrag is niet alleen zeer verwerpelijk en uitermate ongepast, maar ook kwetsend voor grote bevolkingsgroepen. Met deze smakeloze actie is wat gemeente Urk betreft een hele duidelijk grens overtreden," aldus de gemeente.

Het gaat om een kleine groep jongeren die gekleed in nazi-uniformen op straat was voor een coronademonstratie. Volgens de regionale krant De Stentor zou er ook een persoon bij zijn geweest die in een boevenpak met een Jodenster "onder vuur" zou zijn genomen.

Het Openbaar Ministerie bevestigt het voorval en stelt samen met de politie een onderzoek in om te kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. De gemeente laat weten in gesprek te zijn met OM en de politie om een beter beeld te krijgen van de situatie en de betrokkenen, met wie ze graag in gesprek wil.



"We begrijpen dat deze jongeren hun stem willen laten horen over de impact van de huidige en komende coronamaatregelen", zegt burgemeester Cees van den Bos.

"Deze discussie vindt niet alleen in Urk maar in ons hele land plaats. We hebben echter geen begrip voor de manier waarop zij dat doen. Niet alleen de gemeente Urk maar de gehele gemeenschap keurt deze protestwijze volledig af."

