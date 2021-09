Meerdaagse evenementen weer toegestaan, thuiswerken wordt hybride

Meerdaagse evenementen en festivals worden onder voorwaarden vanaf 25 september ook weer mogelijk, melden ingewijden.

Daarbij wordt gedacht aan een maximaal aantal bezoekers van 75 procent van de normale capaciteit, maar over dit percentage en mogelijk andere voorwaarden wordt nog verder gesproken, zeggen bronnen naar aanleiding van een NOS-bericht.

Ook het advies om thuis te werken, wordt waarschijnlijk iets verruimd. Ingewijden zeggen dat hybride werken het devies wordt. Dat betekent dat mensen deels thuiswerken en deels op hun werk verschijnen, zoals bij veel bedrijven ook al langzaam op gang komt. Welke percentages hieraan gekoppeld worden, is nog niet duidelijk, zeggen bronnen tegen het ANP.

Eendaagse evenementen waren al onder voorwaarden toegestaan. Voor de nieuwe versoepelingen wordt ook gebruikgemaakt van de bevindingen uit de Fieldlabs, waarin eerder met evenementen is geëxperimenteerd.



Ook wordt gekeken hoe gewerkt kan worden met toegangsbewijzen en coronatesten. Daarvoor kan de app CoronaCheck gebruikt worden, maar misschien kunnen organisatoren ook hun eigen testcapaciteit organiseren, is het idee. De moeilijkheid is dat bij meerdaagse evenementen na 24 uur weer een check nodig is.

Toegangsbewijs

Zondag lekte na het kabinetsoverleg in het Catshuis al uit dat onder meer de 1,5 meterregel vanaf 25 september vervalt. In plaats daarvan moeten mensen op meer plekken bewijs overleggen dat ze gevaccineerd, negatief getest of hersteld zijn.



Dat betekent voor eendaagse evenementen en andere grote bijeenkomsten binnen, dat mensen gewoon weer mogen staan en heen en weer lopen. Nu geldt nog dat evenementen binnen geplaceerd moeten zijn met een maximale benutte capaciteit van twee derde van de ruimte.

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven zei in het NPO-programma Goedemorgen Nederland dat er voor de cultuursector goed nieuws aan stond te komen dat nog niet is uitgelekt. Details deelde ze niet, omdat daar dinsdag pas formeel een besluit over wordt genomen.

Dat wordt diezelfde dag in de avond toegelicht in een persconferentie door demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge.

© ANP 2021