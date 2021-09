Spaanse politie redt tien Marokkaanse jongeren op Middellandse Zee

De Spaanse Guardia Civil heeft zondag tien Marokkaanse jongeren gered op de Middellandse Zee.

De tien jongeren verkeerden in een benarde situatie op een beschadigde boot op zo'n vijf kilometer afstand van de Spaanse enclave Ceuta.

De Spaanse autoriteiten hebben de boot naar veiligheid gesleept, daarna werden de jongeren overgedragen aan het Rode Kruis.

Het is niet duidelijk of de jongeren onderdeel uit maken van de grote groep Marokkanen die sinds de grenssluiting gestrand zijn geraakt in Ceuta en daarom onderweg waren naar Marokko of dat de jongeren de overtocht naar het Spaanse vastenland ondernamen.



Eerder op de dag heeft de Spaans politie ook al een enkeling uit het water gered, hij was met een bootje onderweg naar het Zuid-Spaanse Cadiz.

Door grenssluitingen en opgeschorte passagiersverbindingen als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal migranten dat vanuit Noord-Marokko richting Spanje vertrekt drastisch afgenomen. Op de Canarische Eilanden was afgelopen jaar echter sprake van een vertienvoudiging van het aantal migranten.

