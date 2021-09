Premier Akhannouch trekt zich terug uit familiebedrijf

De nieuwe regeringsleider Aziz Akhannouch heeft aangekondigd zich per direct terug te trekken uit het management van zijn familiebedrijf.

Het besluit volgt op de benoeming van Akhannouch door koning Mohammed VI als het nieuwe regeringshoofd.

De koning vroeg de steenrijke Akhannouch om een ​​nieuwe regering te vormen nadat zijn partij, de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI), een meerderheid van stemmen had behaald tijdens de verkiezingen van 2021 op 8 september. RNI behaalde 102 zetels in de Tweede Kamer.

In een verklaring zei de nieuwe premier dat hij al zijn professionele en commerciële activiteiten opschort, in het bijzonder zijn deelname aan de bestuursorganen en het management van het familiebedrijf.



Voorafgaand aan zijn benoeming tot premier was Akhannouch de CEO van de Akwa Group, één van de grootste ondernemingen in Marokko. Hij was tevens landbouwminister in de aftredende regering.

Tussen 2003 en 2007 was Akhannouch voorzitter van de regionale raad van Souss-Massa-Draa. Met een geschat fortuin van 2 miljard dollar is Akhannouch volgens Forbes de rijkste man van Marokko.

© MAROKKO.NL 2021