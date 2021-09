Taounate: Dode en gewonden na mes-aanval in moskee

Bij een mesaanval in een moskee in Taounate, zo'n 80 kilometer van Fez, kwam zaterdagavond een moskeeganger om het leven.

De man stierf ter plaatse, twee andere raakten ernstig gewond.

Een gewapende man bestormde de moskee vlak na het maghreb-gebed en viel de nietsvermoedende moskeegangers aan met een kapmes.

Volgens ooggetuigen is het dodelijke slachtoffer een bekende van de dader. Naar verluidt hadden de twee mannen onenigheid over een financiële kwestie.



De dader is opgepakt en is een bekende van de politie. Volgens omwonenden is de verdachte recent vrijgelaten na het uitzitten van een jarenlange gevangenisstraf wegens een geweldsdelict.

Het gebeurt steeds vaker dat gebedshuizen worden gebruikt als toneel om onderlinge persoonlijke vetes uit te vechten. Begin juni werd een moskeeganger in Marrakech na het namiddaggebed vermoord wegens een zakelijk conflict.

© MAROKKO.NL 2021