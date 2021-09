Ruim 1 miljard dollar toegezegd voor hulp aan Afghanistan

De internationale gemeenschap heeft voor ruim 1 miljard dollar (bijna 850.000 miljoen euro) aan hulp voor Afghanistan toegezegd.

Dat heeft topman António Guterres van de Verenigde Naties gezegd in Genève tijdens een donorconferentie voor het Centraal-Aziatische land.

"Deze conferentie voldoet volledig aan mijn verwachtingen voor wat betreft de solidariteit met de mensen in Afghanistan", zei Guterres. Hij kon niet zeggen hoeveel geld er van de 1 miljard dollar bestemd is voor de noodhulp die de VN de komende maanden in Afghanistan willen verlenen.

Amper een maand nadat de Taliban de macht in het land hebben gegrepen, verkeert Afghanistan in een humanitaire crisis die verder verslechtert. Het land heeft voor het eind van dit jaar ongeveer 600 miljoen dollar (510 miljoen euro) nodig volgens berekeningen van de VN. Guterres waarschuwde op de conferentie dat veel mensen tegen het einde van de maand zonder voedsel kunnen komen te zitten.



Ook zei hij dat het noodzakelijk is de dialoog met de Taliban aan te gaan. "Het is onmogelijk humanitaire hulp te verlenen in Afghanistan zonder te praten met de de facto autoriteiten in het land."

Vluchtelingen

Nederland is een van de landen die geld heeft toegezegd voor Afghanistan. Het kabinet maakte maandag bekend dat het 13,5 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor noodhulp. Daarvan is 3,5 miljoen bedoeld voor hulp aan Afghanen die naar de buurlanden zijn gevlucht. Daar worden ongeveer vijf miljoen Afghanen opgevangen.



De Verenigde Staten zegden 64 miljoen dollar aan Amerikaans hulpgeld toe. De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield maakte op de conferentie duidelijk dat dit geld alleen beschikbaar wordt gesteld als de Taliban de rechten van vrouwen, minderheden en hulporganisaties respecteren.

"Humanitaire hulporganisaties kunnen hun werk niet doen als de Taliban zich niet houden aan deze fundamentele verplichtingen en humanitaire beginselen," zei Thomas-Greenfield.



De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zegde direct 100 miljoen euro voor noodhulp toe. Hij stelde nog eens 500 miljoen euro extra in het vooruitzicht voor Afghanistan en buurlanden die Afghanen opvangen. Dat geld wordt alleen vrijgemaakt als de Taliban voldoen aan eisen op het gebied van onder meer mensenrechten en veiligheid voor hulpverleners.

"Wij zullen onze toekomstige houding tegenover een Taliban-regering niet baseren op hun woorden, maar veel meer op hun daden", zei Maas.

© ANP 2021