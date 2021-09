Algerije verwerpt bemiddeling Arabische Liga in conflict met Marokko

Algerije zit niet te wachten op bemiddeling van de Arabische Liga (AL) in het conflict met buurland Marokko.

Dat heeft de Algerijnse Minister van Buitenlandse Zaken Ramtane Lamamra duidelijk gemaakt aan zijn collega's in de AL tijdens een ministeriële bijeenkomst in de Egyptische hoofdstad Caïro. De bijeenkomst stond in het teken van de Palestijnse zaak.

Het besluit van Algiers is volgens Lamamra "een soevereine, definitieve en onomkeerbare beslissing" en daarom "geen onderwerp van discussie of beraadslaging".

De verklaring van de Algerijnse bewindsmand was een reactie op de Koeweitse buitenlandminister sjeik Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, die herinnerde aan de bemiddelingspogingen die meerdere landen hebben ondernomen om de zaak tussen Algiers en Rabat te sussen.



"De soevereine en strikte beslissing van Algerije kwam naar aanleiding van ernstige en voortdurende schendingen door Marokko van de fundamentele verplichtingen die de betrekkingen tussen de twee regelen", verklaarde het Algerijnse diplomatieke hoofd.

Kabylië

De Algerijnse regering besloot eind augustus om alle betrekkingen met Marokko op te schorten. Lamamra beweerde destijds in een televisieverklaring dat Marokko steun zou hebben verleend aan de Beweging voor het Zelfbeschikkingsrecht van Kabylië (MAK).



De organisatie pleit voor onafhankelijkheid van het Kabylië - een Berber-etnische groep in het noorden van Algerije - en werd onlangs door Algerije aangemerkt als terroristische organisatie.

Met name de uitlatingen van de Marokkaanse VN-vertegenwoordiger Omar Hilale zaten Algiers dwars. Tijdens een bijeenkomst in juni in New York sprak Hilale zijn steun uit voor het zelfbeschikkingsrecht van het Kabyle-volk.

