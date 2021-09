Marokko neemt deel aan viering 1e verjaardag Abraham-akkoorden

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Marokko nemen vandaag deel aan de viering van de eerste verjaardag van de Abraham-akkoorden.

De permanente vertegenwoordigers van de VAE, Bahrein en Marokko bij de Verenigde Naties (VN) werden uitgenodigd door de Israëlische VN-ambassadeur om de viering bij te wonen in het Museum of Jewish Heritage in Manhattan, New York.

Gilad Erdan zal namens Israël spreken op het evenement dat zal worden bijgewoond door Jamal AlRowaiei (Bahrein), Lana Zaki Nusseibeh (VAE), Omar Hilale (Marokko) en Linda Thomas Greenfield (Verenigde Staten).

Marokko sloot in december 2020 banden met Israël en beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken. In ruil voor de verzoening openen de VS een consulaat in het Zuid-Marokkaanse Dakhla.



Twintig jaar na de sluiting van het Israëlische verbindingsbureau in Marokko, arriveerde de Israëlische diplomaat David Govrin afgelopen januari in Rabat om de functie van Israëls waarnemend vertegenwoordiger in Marokko op zich te nemen. Een maand later benoemde Marokko diplomaat Abderrahim Beyyoudh tot hoofd van het Marokkaanse verbindingsbureau in Tel Aviv.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid reisde in augustus naar Marokko om zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita te ontmoeten en om het Israëlische verbindingsbureau in Rabat in te huldigen.

© MAROKKO.NL 2021