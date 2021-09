Blinken verdedigt terugtrekking VS uit Afghanistan in parlement

Amerikaanse troepen in Afghanistan zouden zijn blootgesteld aan aanvallen van de Taliban als ze langer waren gebleven en uitstel van vertrek had toch niet veel uitgemaakt.

Met die argumenten verdedigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zich maandag in het parlement.

Tijdens een hoorzitting in het Congres werd Blinken door parlementariërs ondervraagd over de terugtrekking van de troepen uit Afghanistan. De Taliban wisten vorige maand in korte tijd de macht te grijpen in het land, waarna zo'n 124.000 mensen moesten worden geëvacueerd, onder wie veel Amerikanen. Meerdere Republikeinse politici riepen Blinken tijdens de vijf uur durende sessie op om af te treden.

"Als twintig jaar en honderden miljarden dollars aan steun, middelen en training niet voldoende waren, waarom zouden een extra jaar, vijf jaar of tien jaar dat dan wel zijn?", stelde Blinken tegenover een comité van het Huis van Afgevaardigden.



Volgens Blinken moeten er wel lessen worden getrokken, waaronder dat de Verenigde Staten niet de benodigde middelen en capaciteit hebben om strijdkrachten te gebruiken voor de wederopbouw van een maatschappij.

De buitenlandminister legde de verantwoordelijkheid grotendeels bij de voormalige Amerikaanse president Donald Trump neer. "We erfden een deadline, niet een plan", zei Blinken over de deal die Trump maakte met de Taliban, waarin hij toezegde dat de VS hun troepen eind mei zouden terugtrekken.



Het zou niet mogelijk zijn geweest om opnieuw te onderhandelen, vanwege de dreiging van de Taliban om Amerikanen te doden. Wel wist de Amerikaanse president Joe Biden de datum uit te stellen tot eind augustus.

Volgens Blinken zitten er op dit moment nog ongeveer honderd Amerikaanse burgers vast in Afghanistan. Zij staan in contact met Amerikaanse diplomaten.

