Poetin haalt uit naar Turkije en VS in gesprek met Assad

De Russische president Vladimir Poetin heeft in gesprek met zijn Syrische ambtsgenoot Bashar al-Assad uitgehaald naar Turkije en de Verenigde Staten, omdat die landen soldaten in Syrië gestationeerd hebben.

Die militaire aanwezigheid zonder mandaat van de Verenigde Naties maakt het moeilijker om tot een oplossing te komen, stelt Poetin.

"De buitenlandse troepen maken het moeilijk om de situatie in het land te consolideren", aldus de Russische leider. Hij prees Assad wel voor zijn reactie op de opstandelingen in Syrië. "Terroristen hebben veel schade opgelopen en de Syrische overheid heeft de controle over 90 procent van het land weer in handen."

De Turken hebben delen in het noorden van Syrië bezet, naar eigen zeggen omdat ze tegen terroristen in de grensregio vechten die Turkije bedreigen. Het gaat vooral om Koerdische groeperingen. Er zijn nog ongeveer negenhonderd Amerikaanse militairen in het land. Zij steunen de rebellen van de Syrische Democratische Strijdkrachten in de strijd tegen Daesh.



Assad bedankte Poetin voor de steun in de burgeroorlog. De opmars van het Syrische regeringsleger is voor een groot deel te danken aan de hulp van het Russische leger en dan vooral de bombardementen die zijn uitgevoerd op tegenstanders van het regime.

In Syrië is al sinds 2011 sprake van een burgeroorlog, nadat Assad had besloten om protesten tegen hem en zijn regering met harde hand neer te slaan. In het land zijn meerdere milities actief, waaronder de Koerdische YPG en de terroristen van Daesh.

© ANP 2021