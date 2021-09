Chinese miljoenensteden testen alle inwoners na corona-uitbraak

De Chinese miljoenensteden Xiamen en Putian gaan alle inwoners testen vanwege een nieuwe corona-uitbraak.

Ook worden er andere maatregelen getroffen om besmettingen te voorkomen, waaronder de sluiting van scholen en het instellen van reisbeperkingen.

Xiamen telt zo'n 4,5 miljoen inwoners en Putian 3,2 miljoen. De maatregelen in de kustprovincie Fujian volgen na een uitbraak die vorige week werd ontdekt. Het cluster bestaat voor zover bekend uit iets meer dan honderd besmettingen in heel Fuijan. Uit voorlopig onderzoek komt naar voren dat het om de extra besmettelijke Delta-variant gaat.

De eerste infecties werden ontdekt in Putian. De uitbraak is vermoedelijk te herleiden naar een man die recentelijk terugkeerde uit Singapore en na veertien dagen quarantaine aanvankelijk negatief testte op het virus. Onder de eerste positief geteste personen zijn de 12-jarige zoon van de man en een klasgenoot van de jongen.



Later werden ook besmettingen vastgesteld in Xiamen. De eerste persoon daar stond in nauw contact met een coronapatiënt in Putian.

Ongelukkig moment

De nieuwe uitbraak komt voor China op een zeer ongelukkig moment, 1 oktober is een nationale feestdag vanwege de stichting van de Volksrepubliek China en gaat gepaard met een zogeheten Gouden Week. Veel Chinezen zijn dan vrij en gaan op vakantie. Xiamen is doorgaans een populaire vakantiebesmetting.



Het coronavirus werd eind 2019 voor het eerst vastgesteld in de Chinese stad Wuhan. Peking wist de besmettingsgolf in het land met zware maatregelen de kop in te drukken, maar worstelt nu door de Delta-variant met een nieuwe uitdaging. De zwaarste uitbraak in China sinds de eerste golf kwam vorige maand ten einde.

In China zijn inmiddels meer dan 2,15 miljard coronaprikken gezet, meldt staatsmedium Xinhua. Dat zouden er genoeg moeten zijn om ongeveer 70 procent van de bevolking volledig te vaccineren. Of dat percentage ook overeenkomt met de praktijk, is niet bekend. Er zijn maandag geen details gedeeld over de vaccinatiecijfers.

