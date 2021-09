RIVM: Helft van kinderen is gevaccineerd tegen corona

Iets meer dan 16.000 minderjarigen hebben vorige week een eerste prik gekregen tegen het coronavirus.

Van alle jongeren die tussen 2004 en 2009 zijn geboren en die in aanmerking komen voor vaccinatie, heeft 51 procent minstens één prik gehad.

Vorige week was dit 49 procent. Het aantal vaccinaties stijgt de laatste tijd nauwelijks meer. In totaal zijn vorige week bijna 127.000 prikken gezet, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds de week van 18 tot en met 24 januari, helemaal aan het begin van de vaccinatiecampagne.

Vooral bij ouderen is er nauwelijks nog animo. Zo kregen vorige week 27 mensen van 91 jaar of ouder een eerste prik en 33 een tweede prik.



Vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad onder volwassenen is nu bijna 82 procent. Als de kinderen van 12 jaar en ouder ook worden meegerekend, is 79 procent van alle mensen klaar met vaccineren.

Sinds januari zijn nu bijna 12,7 miljoen mensen gevaccineerd. Van hen kregen bijna 10,6 miljoen ook een tweede prik. Mensen die het Janssen-vaccin kregen, hoefden maar één keer te worden gevaccineerd. Mensen die in het halfjaar voor de prik waren hersteld van een coronabesmetting konden kiezen voor één prik in plaats van twee.

