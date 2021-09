Algerije: Haalbaarheidsstudie Trans-Sahara gaspijpleiding voltooid

De haalbaarheidsstudie naar het Trans-Sahara gaspijpleidingproject (TSGP), dat Nigeria via Niger en Algerije met Europa verbindt, is voltooid.

Dat meldt CEO Toufik Hakkar van het Algerijnse nutsbedrijf Sonatrach. "De technische studie is afgerond en ook de route van de gasleiding ligt vast", leest de verklaring van het Algerijnse staatsbedrijf.

In 2009 tekenden Nigeria en Algerije de overeenkomst voor de aanleg van de Trans-Sahara maar belande in de jaren daarna in de vergetelheid.

Na een ontmoeting tussen de buitenlandminister van de twee landen verscheen het project in 2018 weer op de politieke agenda. Het project raakte in november 2020 in een stroomversnelling nadat deze werd opgegraven door de voormalige buitenlandminister Sabri Boukadoum, tijdens een ontmoeting met zijn Nigeriaanse evenknie in Abuja.



Aan het einde van het bezoek van de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken, Ramtane Lamamra, op 5 en 6 september in Niamey, kwamen de twee landen overeen om het overleg over olie- en energiekwesties te verdiepen, met name het trans-Sahara gaspijpleidingproject.

Marokko

Ook Marokko is druk in de weer met de aanleg van een gaspijpleiding die Nigeria via Marokko met het Europese vasteland moet verbinden. Begin augustus is gestart met werkzaamheden aan de Ajaokuta-Kaduna-Kano-pijpleiding (AKK). De AKK-verbinding zal aardgas transporteren van Ajaokuta (Kogi) naar Kano en doorkruist verschillende staten en stedelijke centra.



De Nigerian National Petroleum Corporation en het Marokkaanse National Office of Hydrocarbons and Mines zijn intensief betrokken bij het proces.

De Algerijnse regering besloot eind augustus om alle betrekkingen met Marokko volledig te verbreken en lijkt haast te hebben bij het realiseren van het TSGP-project.



Uit de verklaring van Hakkar is echter niet af te leiden welke Nigeriaanse partners hebben meegedaan aan de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek. Ook heeft president Abdelmadjid Tebboune voor zover bekend het TSGP-project nog niet aangekaart bij de Nigeriaanse regering.

Wel bracht het staatshoofd van Niger, Mohamed Bazoum, in juli een bezoek aan Algiers. Zijn bezoek werd gemarkeerd door het besluit van de Algerijnen om hun landgrenzen met hun zuiderburen te heropenen.

