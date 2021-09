Algerije: onwaarschijnlijk dat Marokko Algerijns gas kan inkopen via Spanje

Algerije acht het onmogelijk dat Marokko in staat zal zijn om, met behulp van Spanje, aan Algerijnse gas te komen.

Algerije heeft onlangs het contract van de gaspijpleiding Europe-Maghreb Pipeline Limited (EMPL) laten verlopen.

De EMPL-gaspijpleiding werd 25 jaar geleden in gebruik genomen en verbindt Algerije met het Spaanse vasteland, via Marokko. Meer dan 30 procent van het in Spanje verbruikte aardgas komt uit Algerije. De pijpleiding zorgt ook voor de bevoorrading van Portugal.

Door het niet verlengen van het contract omzeilt Algerije de leidingen die door Marokko lopen en zet daarmee maximaal in op het Medgaz-traject, de onderzeese gaspijpleiding die Algerije direct met Spanje verbind.



De Algerijnse minister van Energie had aangekondigd dat zijn land er alles aan zal doen om alle Spaanse gasvoorraden te dekken via de directe pijpleiding. De lijn die door Marokko loopt zal vanaf eind oktober worden opgegeven.

Een woordvoerder van het Algerijnse nutsbedrijf Sonatrech acht de kans klein dat Marokko daarna in staat zal zijn om via Spanje alsnog aan Algerijns gas te komen, door bijvoorbeeld de doorstroming van de EMPL-gaspijpleiding om te keren.



Volgens de Sonatrecht-woordvoerder is het "verre van realiteit en zeer onwaarschijnlijk", aangezien de verplaatsing van gas in de Maghreb-pijpleiding vanuit het zuiden (Algerije) naar het noorden (Marokko en Spanje) word gerealiseerd met behulp van speciale voortstuwingsmotoren.

Het omkeren van de bewegingsrichting van het gas vereist dat de pijpleiding wordt voorzien van nieuwe voortstuwingsmotoren. Een peperdure en tijdrovende onderneming, aldus het Algerijnse staatsbedrijf Sonatrech.

