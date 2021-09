Tanger: Politie onderzoekt aanranding na videobeelden op sociale netwerken (video)

buitenland 14 sep 20:24

De politie in Tanger is een onderzoek gestart naar de aanranding van een jonge vrouw in Tanger.

Beelden van een jongeman die een vrouw in de wijk Boukhalef in Tanger betast gaan sinds enkele dagen rond op sociale netwerken.

In de video is te zien dat de jongeman de jurk van een voorbijlopende vrouw omhoog tilt, haar betast en vervolgens lachend wegloopt. Het is niet geheel duidelijk wanneer de beelden zijn gemaakt. Op sociale netwerken worden de autoriteiten massaal opgeroepen om de verdachte te straffen om straatintimidatie en ander buitensporig gedrag te veroordelen. Een 15-jarige verdachte werd dinsdagmiddag opgepakt. Hij wordt er van verdacht de beelden te hebben gemaakt en gedeeld. De politie is nog op zoek naar zijn handlanger. © MAROKKO.NL 2021