Rutte: 1,5 meter niet meer verplicht, maar blijft veilige afstand

Het is vanaf 25 september niet meer verplicht 1,5 meter afstand te houden, maar het blijft wel een "veilige afstand".

Dat heeft demissionair premier Mark Rutte gezegd tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen.

"Geef elkaar de ruimte", is zijn oproep. Het loslaten van de verplichte 1,5 meter is volgens Rutte een belangrijke stap. Maar het betekent niet dat alles meteen weer wordt zoals het was voor het coronavirus de kop opstak in Nederland, waarschuwt hij. Daarvoor zijn er nog te veel besmettingen en ziekenhuisopnames.

Rutte doet nog een dringende oproep. "Gun elkaar wat". Als mensen toch liever afstand blijven houden, of bijvoorbeeld in de supermarkt een mondkapje willen dragen, "respecteer die keuze". Ook Rutte vindt het "een spannende stap" om afscheid te nemen van de afstandsregel die de afgelopen anderhalf jaar "ons leven is gaan beheersen".

