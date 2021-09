Marokko ontmantelt terreurcel Daesh in Errachidia (video)

De Marokkaanse politie heeft dinsdag in Errachidia een drieledige terreurcel ontmanteld die banden zou hebben met Daesh

Volgens de gerechtelijke politie BCIJ zijn de verdachten in de leeftijden 21-37 jaar.

Onder de arrestanten bevindt zich ook de leider of 'emir' van de groep. Hij zou zijn winkelruimte hebben gebruikt voor het verrichten van gebeden en het verspreiden van zijn extremistische ideologie.

Ook zou de leider zijn leden hebben verboden om het gebed in openbare moskeeën te verrichten.



Bij de politieoperatie werden meerdere bewijsstukken in beslag genomen, waaronder militaire uniformen en handgeschreven en gedrukte manuscripten die terreuroperaties "verheerlijken".

De politieoperatie maakte deel uit van een samenwerking tussen BCIJ, en nationale veiligheidsdienst DGSN en inlichtingendienst DGST.

De ontmanteling komt nog geen week nadat in Tanger een man werd opgepakt wegens het beramen van aanslagen in populaire toeristenplaatsen in Marokko.

