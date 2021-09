Amsterdam na ruim twee maanden niet meer op hoogste risiconiveau

Het aantal ziekenhuisopnames daalt, en dat is waarschijnlijk terug te zien op de kaart met de risiconiveaus in alle veiligheidsregio's.

Zo staat de regio Amsterdam-Amstelland vanaf woensdag waarschijnlijk niet meer op het hoogste niveau 'zeer ernstig'. Dat zou voor het eerst in twee maanden zijn.

Ook Haaglanden en Zuid-Holland Zuid kunnen de hoogste categorie waarschijnlijk verlaten. De drie regio's komen vermoedelijk een stapje lager uit, op ernstig. Nederland telt vier risiconiveaus voor de corona-uitbraak. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.

Welke status de 25 veiligheidsregio's krijgen, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. Een regio met weinig positieve tests en veel ziekenhuisopnames, of andersom, krijgt een hoog risiconiveau.



Zes regio's staan momenteel op zeer ernstig, en dat zijn er na woensdag vijf of zes. Tegenover de drie regio's die het hoogste risiconiveau kwijtraken, staan twee of drie regio's waar de waarschuwing juist omhoog gaat.

In Drenthe gaat dat waarschijnlijk met twee stappen in één keer, van zorgelijk naar zeer ernstig. Dat zou ook in Noord-Holland Noord kunnen gebeuren. Gelderland-Midden gaat waarschijnlijk van ernstig naar zeer ernstig.



In dertien regio's is de situatie momenteel ernstig, en dat zijn er komende week waarschijnlijk twaalf of dertien. Het aantal regio's waar de situatie zorgelijk is, stijgt waarschijnlijk van zes naar zeven. Risiconiveau waakzaam geldt sinds 13 juli nergens meer en dat blijft waarschijnlijk nog minstens een week het geval.

De risiconiveaus hebben voorlopig nog geen gevolgen voor de coronamaatregelen. Alle aangekondigde versoepelingen gelden in het hele land en alle overgebleven beperkingen ook.

© ANP 2021