Aanslagpleger Parijs zegt dat aanslag niet persoonlijk was

buitenland 15 sep 15:44

Salah Abdeslam zei in de rechtbank dat de aanslagen in Parijs in november 2015 "niet persoonlijk" waren.

De enige terrorist die de aanslagen overleefde zei dat de aanval gericht was op "Frankrijk en de hele bevolking". Bij de aanslagen in de Franse hoofdstad kwamen 130 mensen om het leven. Terroristen vielen met bomvesten en wapens cafés, restaurants, concerthal Bataclan en het voetbalstadion Stade de France aan. De nu 32-jarige Abeslam was onderdeel van een Daesh-groepering in Europa. "De Franse president (François Hollande) kende de risico's toen hij besloot Daesh aan te vallen in Syrië", aldus Abdeslam. Frankrijk had besloten mee te doen aan het gevecht tegen de terreurorganisatie en bombardementen uit te voeren.

De verdachte zei dat hij en zijn mede-aanslagplegers geen terroristen of jihadisten waren. "Er wordt vaak gezegd dat ik provocatief ben, maar ik wil gewoon de waarheid zeggen." Tijdens de verklaring van Abdeslam waren veel nabestaanden en overlevenden van de aanslagen aanwezig in de zaal. Zij werden vaak emotioneel en zochten steun bij elkaar. De rechtszaak begon vorige week. Toen onderbrak Abdeslam de rechter nog omdat hij politieke statements wilde maken. © ANP 2021