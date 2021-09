Advocaten boos en bezorgd over afwijzen wraking Marengoproces

Advocaten in het liquidatieproces Marengo zijn boos en bezorgd over de manier waarop het wrakingsverzoek in de zaak woensdag is afgewezen.

De raadslieden wilden andere rechters, omdat de huidige rechters de schijn van partijdigheid over zich zouden hebben afgeroepen.

De wrakingskamer hield geen zitting om de klachten van de advocaten aan te horen, zoals gebruikelijk, maar wees het verzoek woensdag schriftelijk af. Een motivering volgt later. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", reageerde Inez Weski. Zij is de advocaat van onder anderen Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in Marengo, en nam dinsdag het initiatief tot de wraking. Andere advocaten sloten zich bij het verzoek aan. Het was de derde keer dat de rechtbank in het proces werd gewraakt, sinds het proces in 2018 op gang kwam. De verzoeken werden telkens afgewezen.

Weski wilde dinsdag, tijdens een zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, een presentatie houden over app-berichten van Nabil B., de kroongetuige in het proces. De berichten zijn gevonden in een iPhone die de kroongetuige stiekem in zijn cel had. De advocaten van de verdachten zijn zeer gebrand op de berichten, omdat zij mogelijk de betrouwbaarheid van de kroongetuige schaden.



Powerpointpresentatie

De aangekondigde powerpointpresentatie stuitte op bezwaren bij B.'s advocaten, het OM en de rechtbank. De rechtbank vond dat Weski moest wachten totdat de berichten in het dossier zitten. Daar ging zij niet mee akkoord en wraakte de rechters.

De verwachting was dat de wrakingskamer de grieven van Weski en de anderen woensdag zou aanhoren, maar deze verraste de raadslieden door zonder zitting direct met een afwijzende beslissing te komen. Weski reageerde furieus. Zij meent dat de wrakingskamer heeft geoordeeld op basis van gebrekkige kennis over hetgeen op de zitting dinsdag is voorgevallen. De raadsvrouw beraadt zich op eventuele vervolgstappen. Het wraken van de wrakingskamer is een van de mogelijkheden.



Zwijgen

Weski: "De verdediging wordt kennelijk tot zwijgen gebracht. Er mag niet in het openbaar blijken van de feiten. Het is een vorm van rechtsweigering voor de verdachten."

"Zeer teleurstellend", vinden advocaat Nico Meijering en twee kantoorgenoten de manier waarop de wrakingskamer is omgegaan met het verzoek. Volgens hen hebben "verdedigingsrechten in Marengo niet meer de betekenis zoals in ieder ander strafproces". Zij hebben "grote zorgen" over een eerlijk verloop van het Marengoproces.

