Von der Leyen: wereldwijd vaccineren hoogste prioriteit

Het wereldwijd vaccineren tegen Covid-19 moet de hoogste prioriteit hebben, vindt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

"Laten we ervoor zorgen dat dit niet de pandemie van niet-gevaccineerden wordt", zegt ze in haar 'State of the Union'-speech in het Europees Parlement in Straatsburg.

Ze roept op de vaccinatiecampagnes wereldwijd te versnellen. De EU schenkt nog eens 200 miljoen coronavaccins aan landen die zelf moeilijk aan vaccins kunnen komen, maakte ze bekend. Die kunnen ze vóór medio volgend jaar verwachten. Eerder doneerde de unie al 250 miljoen doses.

Von der Leyen waarschuwde dat de coronatijden nog niet achter de rug zijn. "De Europese Unie zal ook volgend jaar worden getest op haar karakterkracht, zegt ze. "Een pandemie is een marathon, niet een sprint."



In de jaarlijkse 'troonrede' blikt het dagelijks EU-bestuur terug op het afgelopen jaar en ontvouwt het zijn plannen voor het komende parlementaire jaar. "Er is nog veel droefenis, er zijn harten die we niet kunnen helen en deze tijd kunnen we niet teruggeven aan onze jongeren", aldus de Duitse commissievoorzitter.

De commissie wil tot 2027 50 miljard euro steken in gezondheid, onder meer in onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins.

