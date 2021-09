Amerikaanse transgender veroordeeld tot 53 jaar cel voor aanslag op moskee

buitenland 15 sep 19:09

Een Amerikaanse vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 53 jaar omdat ze een bomaanslag op een moskee had georganiseerd in augustus 2017.

Bij de aanslag in Bloomington, in de Amerikaanse staat Minnesota, vielen geen slachtoffers. De 50-jarige Emily Claire Hari, die vroeger als man door het leven ging, werd in december 2020 schuldig bevonden aan de terreuraanslag. Een federale rechter veroordeelde haar nu tot 53 jaar cel, nadat hij de getuigenissen had gehoord van moslims die nog altijd getraumatiseerd zijn door de ontploffing tijdens het ochtendgebed.

"Hari wilde een hele religieuze gemeenschap terroriseren. De straf toont duidelijk aan dat dergelijke haatmisdrijven niet getolereerd worden", verklaarde de viceminister van Justitie, Lisa Monaco, in een persbericht. White Rabbits

Emily Claire Hari, een voormalige sheriff, stond onder de naam Michael Hari aan het hoofd van extreemrechtse groepering 'White Rabbits'.

Ze had twee mannen geronseld om de aanslag op moskee uit te voeren. Zij gooiden op 5 augustus 2017 een zelfgemaakte bom in het kantoor van de imam. Er was aanzienlijke materiële schade, maar onder de aanwezigen vielen er geen gewonden. De drie aanvallers vluchtten weg. Ze konden na enkele maanden onderzoek worden opgepakt.

