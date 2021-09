Premier Spanje praat met separatisten, doorbraak lijkt ver weg

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft woensdag de dialoog hervat met separatisten in de welvarende kustregio Catalonië.

De sociaaldemocraat hoopt een uitweg te vinden uit de politieke crisis die is veroorzaakt door de poging van Catalaanse leiders om hun regio in 2017 af te scheiden van de rest van Spanje.

Sánchez reisde naar de Barcelona en sprak daar zo'n twee uur met de Catalaanse leider Pere Aragonès. Een doorbraak leek naderhand ver weg. "De ideeën die wij hebben over het oplossen van de crisis in Catalonië zijn heel anders, radicaal anders, dan die van de Catalaanse regering", erkende de premier na het topoverleg.

De separatisten sturen aan op amnestie voor iedereen die betroken was bij de mislukte poging tot afscheiding. Ook willen ze een referendum houden over zelfbeschikking. De Spaanse regering voelt daar niets voor, al liet het in juni wel negen veroordeelde separatistenleiders vrij.



Referendum

De relatie tussen de regionale regering in Catalonië en de landelijke overheid bereikte vier jaar geleden een dieptepunt. De Catalaanse autoriteiten organiseerden toen eigenhandig een referendum over afscheiding. Later volgde een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring en greep de landelijke overheid in.

In 2019 ontstond opnieuw grote onrust in de regio nadat prominente separatisten waren veroordeeld tot gevangenisstraffen. Sánchez zei onlangs dat de situatie inmiddels een stuk stabieler is. Hij hoopt een oplossing te vinden via onderhandelingen. Die begonnen in 2020, maar waren tijdens de coronacrisis tijdelijk opgeschort.



De onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië laat ondertussen nog steeds van zich horen. Er demonstreerden afgelopen weekend in Barcelona vele duizenden mensen voor onafhankelijkheid.

De organisatoren spraken over 400.000 deelnemers, maar volgens de politie gingen 108.000 mensen de straat op.

