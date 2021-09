Marokko ontkent vermeende mishandeling van Spaanse gevangenen

marokko 15 sep 20:09

Het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) heeft de beschuldigingen van Spaanse gedetineerden over mishandeling in een gevangenis in Tetouan stellig ontkend.

Volgens berichten van Spaanse media beweren de gevangenen dat ze worden ondervoed door het gevangenispersoneel. Ook klaagden ze over onhygiënische omstandigheden en een verbod op familiebezoek aan de gevangenis. Volgens de verklaring van DGAPR ontvangen de gedetineerden voldoende voeding en beschikkende de detentiecentra over voldoende bedden. Ook hebben gevangenen recht op regelmatige bezoeken van vertegenwoordigers van de Spaanse ambassade in Marokko. Marokko begon eerder dit jaar met het vaccineren van de gevangenengemeenschap. Volgens DGAPR zijn 19 van de 23 Spaanse gevangenen in Marokko volledig ingeënt tegen COVID-19. Door de maatregelen tegen het coronavirus was het het afgelopen jaar vaak niet altijd mogelijk om familiebezoek te ontvangen, verduidelijk DGAPR.

DGAPR plande eerder dit jaar een initiatief om de mensenrechtenpraktijken onder het gevangenispersoneel te verbeteren. Het programma is bedoeld om het aantal incidenten van mishandeling van gevangenen te verminderen en tegelijkertijd de veiligheid van personeel en gedetineerden te waarborgen, onder meer door de installatie van enkele tientallen camera's in Marokkaanse gevangenissen. De camera's zijn verbonden met een centraal bewakingscentrum. Behalve de gebruikelijke behoefte om de gevangenisbewaking te verbeteren, moet de inzet van bewakingscamera's ook het gedrag van gevangenispersoneel jegens gevangenen vastleggen.